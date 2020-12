Elisabetta Gregoraci e la frecciatina contro Pierpaolo Pretelli: “Con la Salemi il solito copia e incolla” (Di martedì 29 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 non ha risparmiato qualche frecciatina a Pierpaolo Pretelli e il nuovo flirt con Giulia Salemi. La Gregoraci spilla un tea a Pretelli Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 aveva vissuto un’amicizia speciale con Pretelli. Mentre il 30enne la corteggiava assiduamente, la ex moglie di Briatore aveva sempre messo molti paletti e non se l’era mai sentita di andare oltre l’amicizia. Una volta entrata nella casa Giulia Salemi, Pierpaolo si era come rassegnato al palo della Gregoraci e in contemporanea aveva iniziato a costruire un rapporto con la 27enne, rapporto che poi è cresciuto una volta che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non ha risparmiato qualchee il nuovo flirt con Giulia. Laspilla un tea aal GF Vip 5 aveva vissuto un’amicizia speciale con. Mentre il 30enne la corteggiava assiduamente, la ex moglie di Briatore aveva sempre messo molti paletti e non se l’era mai sentita di andare oltre l’amicizia. Una volta entrata nella casa Giuliasi era come rassegnato al palo dellae in contemporanea aveva iniziato a costruire un rapporto con la 27enne, rapporto che poi è cresciuto una volta che ...

JessicaPrezzav1 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia #GFVIP - AucielloMiriana : @GrandeFratello Dayane in questo caso non ha tutti i torti a me non piacciono come coppia Giulia e Pierpaolo e Giul… - LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci non ha dubbi: 'Ho sposato #FlavioBriatore per amore e lo rifarei' - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci un grosso malinteso: la verità viene a galla - #Elisabetta #Gregoraci #grosso - 95dynamitez : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “ti volevo ringraziare per l’aereo” - Elisabetta Gregoraci: “non ero io, era Greg come gregorelli, non come Gre… -