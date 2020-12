“Devi uscire dalla casa | mi dispiace” GF Vip | Alfonso Signorini annuncia l’eliminato della settimana E il pubblico esulta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Una lunga e colma puntata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip 5.ha subito detto alche sarebbe stata una puntata ricca di sorprese, ma avendo un ospite come Maria De Filippi non si poteva che cominciare da lei. La conduttrice è stata invitata dopo che alcuni concorrenti hanno parlato di lei nella, più volte anche. La stima nei confrontiDe Filippi è tanta e diffusa e tra le persone che la stimano molto c’è senza dubbio Tommaso Zorzi. Il concorrente ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata e c’è stata una lunga chiacchierata tra i due. Durante il saluto a tutti i concorrenti, Maria ha salutato Andrea Zelletta e ha parlatosua storia con Natalia, nata a Uomini e Donne. Un modo per introdurre l’argomento, ...