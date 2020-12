Covid 19 | quali sono i Paesi più efficaci nel tracciamento

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 29 dicembre 2020) I vacciniarrivati, anche se non ancora tutti. Il fatto che ora le polemiche siano più che altro sulla disponibilità degli italiani a vaccinarsi, o sulla lentezza con cui potrà essere coperta gran parte degli italiani già significa che abbiamo fatto progressi. Segui Termometro Politico su Google News Tuttavia la pandemia di Covi 19 non è finita, tutt’altro, e anzi diventa decisivo a un passo dal traguardo non cadere, ed evitare le ultime morti. Facendo magari buon uso delle lezioni imparate in questi 10 mesi. Anche se non sembra essere così. Ilera stato indicato come uno degli strumenti principali della lotta al virus, utile a evitare per esempio lockdown e restrizioni, ma non tutti istati capaci di metterlo in atto. Praticamente nessuno in Occidente. L’indicatore ...