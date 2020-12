Coronavirus, un guasto crea falsi positivi al Parini di Aosta (Di martedì 29 dicembre 2020) C’era stato boom di contagi da Coronavirus ad Aosta. Si trattava in realtà di falsi positivi rilevati da un guasto. Innumerevoli le proteste di pazienti e familiari ricoverati per errore nei reparti Covid del Parini e oggi dimessi.A lcuni di loro erano già ricoverati per altre patologie. Coronavirus, il guasto del Parini di Aosta Decine di positivi era strati riscontrati domenica ad Aosta. Si trattava di 61 persone su 68 tamponi effettuati di cui alcuni già ricoverati per altre patologie presso l’ospedale Parini dove i tamponi sono stati analizzati. Solo nella giornata di ieri si è scoperto un guasto tecnico allo strumento che deve processare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) C’era stato boom di contagi daad. Si trattava in realtà dirilevati da un. Innumerevoli le proteste di pazienti e familiari ricoverati per errore nei reparti Covid dele oggi dimessi.A lcuni di loro erano già ricoverati per altre patologie., ildeldiDecine diera strati riscontrati domenica ad. Si trattava di 61 persone su 68 tamponi effettuati di cui alcuni già ricoverati per altre patologie presso l’ospedaledove i tamponi sono stati analizzati. Solo nella giornata di ieri si è scoperto untecnico allo strumento che deve processare i ...

