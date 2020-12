Calciomercato Juventus, colpo olandese per l’attacco: pronto lo scambio (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato Juventus Paratici e Nedved studiano il colpo olandese per l’attacco bianconero: possibile scambio in vista con il Lione La Juventus vuole tentare il gran colpo, facendo lo sgarbo al Barcellona. L’ultimo profilo finito nel mirino di Paratici e Nedved sarebbe Memphis Depay del Lione, esterno d’attacco su cui i blaugrana hanno puntato gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)Paratici e Nedved studiano ilperbianconero: possibilein vista con il Lione Lavuole tentare il gran, facendo lo sgarbo al Barcellona. L’ultimo profilo finito nel mirino di Paratici e Nedved sarebbe Memphis Depay del Lione, esterno d’attacco su cui i blaugrana hanno puntato gli L'articolo proviene da Inews.it.

Angolo_Juventus : Calciomercato Parma: Liverani può ritrovare Falco fra i ducali - DilectisG : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, da #Llorente a #Origi: tutti i nomi per l'attacco. E spunta la data ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus, da #Llorente a #Origi: tutti i nomi per l'attacco. E spunta la data ?? #CMITmercato - fra_marro7 : RT @BombeDiVlad: ???? #Juventus, primi passi con il #Napoli per #Llorente ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ???? #Juventus, primi passi con il #Napoli per #Llorente ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -