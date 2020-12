Bridgerton di Netflix | nel cast anche un attore visto in Harry Potter

Leggi su biccy

(Di martedì 29 dicembre 2020)diè la serie della settimana e Regé-Jean Page è l’attualmente sulla bocca di tutti. Ma in questo articolo non vi parlerò di lui, ma di un suo collega: Freddie Stroma, che ininterpreta il Principe Friederich, nipote della Regina Charlotte. Freddie Stroma è un volto noto soprattutto per chi è un fan della saga di, dato che lì ha vestito i panni di Cormac McLaggen, un Grifondoro che ne Il Principe Mezzosangue fa la corte a Hermione Granger e tenta di diventare Portiere della squadra di Quidditch. Il suo personaggio appare poine I Doni della Morte parte 1 e parte 2. Lo avevate riconosciuto?di, un protagonista della saga di...