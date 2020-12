Via libera unanime degli ambasciatori Ue all'accordo post-Brexit (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera unanime degli ambasciatori Ue (Coreper) all’accordo post Brexit sulle relazioni future con il Regno Unito. L’accordo entrerà in vigore provvisoriamente il 1 gennaio 2021, in attesa del via libera del Parlamento Ue. L’accordo commerciale è “equilibrato e ragionevole”, dichiara in un’intervista al quotidiano “Le Figaro” Michel Barnier, capo negoziatore dell’Ue per la Brexit. “Gli europei sono riusciti a difendere i loro interessi principali e in particolare il mercato interno e la pesca. Su tutti questi temi, la Francia ed Emmanuel Macron sono stati molto determinati, come tutti gli altri Paesi”, afferma Barnier. Il capo negoziatore dell’Ue riconosce che c’è “evidentemente un rischio di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) ViaUe (Coreper) all’sulle relazioni future con il Regno Unito. L’entrerà in vigore provvisoriamente il 1 gennaio 2021, in attesa del viadel Parlamento Ue. L’commerciale è “equilibrato e ragionevole”, dichiara in un’intervista al quotidiano “Le Figaro” Michel Barnier, capo negoziatore dell’Ue per la. “Gli europei sono riusciti a difendere i loro interessi principali e in particolare il mercato interno e la pesca. Su tutti questi temi, la Francia ed Emmanuel Macron sono stati molto determinati, come tutti gli altri Paesi”, afferma Barnier. Il capo negoziatore dell’Ue riconosce che c’è “evidentemente un rischio di ...

