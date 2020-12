Vaccino Pfizer, prosegue piano di consegna in Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – In partenza in queste ore dal Belgio, il secondo carico delle 450mila dosi del Vaccino Pfizer arriverà entro domani in Italia. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meteorologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani. Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito che per l’Italia non c’è alcun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto. Il piano, dunque, prosegue. Prefetti e Comitati provinciali per l’ordine pubblico entreranno a breve in campo per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – In partenza in queste ore dal Belgio, il secondo carico delle 450mila dosi delarriverà entro domani in. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meteorologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani., che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito che per l’non c’è alcun ritardo e ildiandrà avanti come previsto. Il, dunque,. Prefetti e Comitati provinciali per l’ordine pubblico entreranno a breve in campo per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari ...

CottarelliCPI : Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Ins… - Corriere : In Germania ci sono stati problemi per la catena del freddo sul vaccino Pfizer - Agenzia_Ansa : Inizia l'era del vaccino, parte Pfizer, poi Oxford e Moderna Si punta alla copertura dell'80%. AstraZeneca arriva f… - Luce66098765 : @Andrea__Monti Il vaccino pfizer ha un'efficacia al 95%, rarissimi effetti collaterali come QUALSIASI FARMACO e con… - sarchia56 : RT @sarchia56: CORONA : IO NON FARO' IL VACCINO #Pfizer mi sono gia' vaccinato CON LO #SPRITZ ???????? (SARCHIA56) #VaccineDay https://t… -