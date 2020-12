Vaccino Covid-19, Ghirelli: “Vorrei fosse obbligatorio per i calciatori” (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Vaccino obbligatorio per il nostro mondo".Ha le idee chiare il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto sulla questione relativa ai vaccini antiCovid all'indomani del V-Day. Rispondendo al presidente dell'Olbia Calcio Alessandro Marino, che ha chiesto un intervento alla Figc "affinchè i gruppi squadra possano essere vaccinati al più presto", il numero uno della Serie C ha ribadito la sua posizione.“Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei il Vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) "per il nostro mondo".Ha le idee chiare il presidente di Lega Pro Francesco, intervenuto sulla questione relativa ai vaccini antiall'indomani del V-Day. Rispondendo al presidente dell'Olbia Calcio Alessandro Marino, che ha chiesto un intervento alla Figc "affinchè i gruppi squadra possano essere vaccinati al più presto", il numero uno della Serie C ha ribadito la sua posizione.“Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei ilper il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, ...

