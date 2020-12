Trivulzio fuori dal tunnel | Fateci rivedere i parenti per il tempo che ci resta

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cristina Bassi Iniezioni a ospiti e personale della Rsa simbolo della tragedia della prima ondata Ore 11.13, scatta il V-Day al Pio albergodi Milano. L'automedica partita dall'ospedale Niguarda e che trasporta i dieci flaconcini per la struttura socio sanitaria più grande d'Italia varca il cancello dell'ingresso principale scortata da una Volante. Quella interna al Pat è l'unica Rsa che ieri ha vaccinato gli anziani ospiti, 12 in tutto. Inoltre la «Baggina» è la sola realtà non ospedaliera tra i 14 presidi che smisteranno i vaccini anti Covid in Lombardia. Una scelta simbolo, queste mura in primavera hanno racchiuso tanto impegno e tanto dolore. L'eccitazione dell'attesa negli ampi corridoi del piano terra, tra medici, infermieri e altri dipendenti, è palpabile. «Un'emozione enorme, non ho dormito», confessa la dottoressa Barbara Caimi, ...