Salerno | paura nel quartiere Matierno | cade cornicione e abbatte albero

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vigili del fuoco e tecnici del Comune di, dalle ore 18,30 stanno eseguendo un intervento in viale dei Romani, nelsituato nella frazione collinare di. Molto probabilmente, a causa del forte vento, un vistoso pezzo di intonaco si è staccato daldi un edificio finendo su unche a sua volta si è spezzato. Per fortuna nessuno dei due crolli ha causato feriti e non si registrano danni a persone o cose, se non l’abbattimento dell’. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le parti pesanti che hanno invaso la sede stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Erika_Salerno_ : RT @tripps42: oddio gli effetti collaterali dei vaccini che paura però mangiano mezzo chilo di carne rossa e insaccati a settimana, vedi ch… - GimsYY : Abbiamo fatto i bagni nel Chiavicone di Salerno, a noi quello che c'è nel vaccino non fa paura. - iuvinale_n : @SignorErnesto I giovani non le ricordano. Io bene. la Fox due tette da paura e la Salerno un fisico mozzafiato. Ancora oggi a 50 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno paura

anteprima24.it

Per cause da accertare, questa mattina a Salerno un'auto è finita in mare. Con tutta probabilità l'auto in sosta nei pressi del Lungomare di via Leucosia e con nessun passeggero a bordo, complice l'av ...Il Gruppo Facebook “Genitori Salerno SÌ DAD”, che ha superato le 1100 adesioni, oggi ha trasmesso al Presidente della Regione Campania, al Sindaco di Salerno e, per conoscenza, al Prefetto di Salerno, ...