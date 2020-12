“Oddio scusami!”. Antonella Clerici in totale imbarazzo con l’ospite dopo quell’imprevisto in diretta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con ‘È sempre mezzogiorno’ per Antonella Clerici. La puntata del 28 dicembre è stata contraddistinta da un episodio davvero inaspettato, accaduto davanti alle telecamere. Involontaria protagonista della vicenda proprio la padrona di casa, costretta a scusarsi. Come sapete, la sua trasmissione si è fermata esclusivamente il 25 dicembre, ma il giorno di Santo Stefano è stata regolarmente trasmessa per la gioia di milioni di telespettatori italiani. Stavolta dunque si stavano preparando le frittelle e, dopo aver presentato la ricetta delle stesse al pubblico da casa, la conduttrice televisiva si è avvicinata ad Alfio, il quale ha deciso di assaggiarne una. Ed ecco però che è successo ciò che nessuno si aspettava. Purtroppo per lui l’inquadratura è anche stata pietosa ed è stato ripreso proprio nel momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con ‘È sempre mezzogiorno’ per. La puntata del 28 dicembre è stata contraddistinta da un episodio davvero inaspettato, accaduto davanti alle telecamere. Involontaria protagonista della vicenda proprio la padrona di casa, costretta a scusarsi. Come sapete, la sua trasmissione si è fermata esclusivamente il 25 dicembre, ma il giorno di Santo Stefano è stata regolarmente trasmessa per la gioia di milioni di telespettatori italiani. Stavolta dunque si stavano preparando le frittelle e,aver presentato la ricetta delle stesse al pubblico da casa, la conduttrice televisiva si è avvicinata ad Alfio, il quale ha deciso di assaggiarne una. Ed ecco però che è successo ciò che nessuno si aspettava. Purtroppo per lui l’inquadratura è anche stata pietosa ed è stato ripreso proprio nel momento ...

rqmetta : @lstvshowsaddict ah oddio amo allora 1) scusami per il mio italiano pessimo 2) non puoi provare a scrivergli tu?… - leeviiosa : @pazzeditommy Ah no oddio scusami avevo letto io male pensavo tu stessi giustificando Dayane accusando Tommaso di a… - benimelco : @auriyaman oddio ho scordato il messaggio???????? scusami auri???????? - g_l_s_1 : @_goodvibes_17 oddio scusami me lo sono trovato ora nella mia tl non so come mai ?? - vaalentinanegri : @ladalilaluz oddio no così sei intimidating scusa non lo faccio scusami?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Oddio scusami La Bosch dopo la Toyota: il partito anti-elettrico si compatta Vaielettrico.it GF Vip, Alfonso Signorini confonde Zelletta con Andrea Damante: 'Scusa, per carità'

Scusa, oddio. Per carità. Volevo dire Andrea Zelletta". La confusione che ha fatto il direttore di Chi nell'interpellare l'ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sorridere la maggior parte dei ...

Scusa, oddio. Per carità. Volevo dire Andrea Zelletta". La confusione che ha fatto il direttore di Chi nell'interpellare l'ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sorridere la maggior parte dei ...