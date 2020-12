Manovra: via libera definitivo mercoledì con voto di fiducia al Senato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Palazzo Madama voterà a scatola chiusa: solo un giorno di dibattito generale per scongiurare l'esercizio provvisorio. Critica l'opposizione e Renzi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Palazzo Madama voterà a scatola chiusa: solo un giorno di dibattito generale per scongiurare l'esercizio provvisorio. Critica l'opposizione e Renzi

nicolaanoja : RT @_ferdinandoi: C'è chi è soddisfatto e dice che il bicchiere bisogna vederlo mezzo pieno. L'unica cosa certa è che anche nel 2021 gli #i… - AA311922 : RT @LaVeritaWeb: L'elemosina dei ristori spazzata via dalla follia della legge di Bilancio che il Parlamento subirà passivamente in queste… - ForeverLibera : RT @FDI_Parlamento: Manovra: Montaruli (FdI), Conte in aula dopo voto contrario a mio ODG su Governance Recovery Fund - massimodelbo : RT @FDI_Parlamento: Manovra. Ciriani (FdI): maggioranza fa a pezzi attività Parlamento. Tutti senatori interverranno in Aula - petrosino8 : La manovra di bilancio regala 500 milioni agli aeroporti in crisi… e chi si lamenta ne vuole… -