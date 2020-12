Iva Zanicchi, non c’è pace per lei: la situazione è drammatica (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ un periodo terribile per Iva Zanicchi: il dramma della cantante. Dopo la morte del fratello Antonio, un’altra batosta per lei. E’ un periodo davvero drammatico e difficile quello che purtroppo sta passando Iva Zanicchi: dopo la morte del fratello Antonio a causa del Covid, infatti, la cantante deve fare i conti anche con un altro grandissimo problema che ha purtroppo colpito la sua vita. Stiamo infatti parlando della malattia del suo storico compagno Fausto Pinna che, come ha lei stessa confessato, sta facendo la chemioterapia. (Continua..) L’uomo, infatti, sta lottando contro il cancro e nessuno dei suoi amatissimi fan e follower ne era a conoscenza di questo fatto davvero molto intimo e privato. Allo stesso tempo, però, il tutto si è drammaticamente trasformato in realtà e tutto questo si è palesato nella vita di questa ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ un periodo terribile per Iva: il dramma della cantante. Dopo la morte del fratello Antonio, un’altra batosta per lei. E’ un periodo davvero drammatico e difficile quello che purtroppo sta passando Iva: dopo la morte del fratello Antonio a causa del Covid, infatti, la cantante deve fare i conti anche con un altro grandissimo problema che ha purtroppo colpito la sua vita. Stiamo infatti parlando della malattia del suo storico compagno Fausto Pinna che, come ha lei stessa confessato, sta facendo la chemioterapia. (Continua..) L’uomo, infatti, sta lottando contro il cancro e nessuno dei suoi amatissimi fan e follower ne era a conoscenza di questo fatto davvero molto intimo e privato. Allo stesso tempo, però, il tutto si èmente trasformato in realtà e tutto questo si è palesato nella vita di questa ...

