Grande Fratello Vip, eliminato un nuovo concorrente: il verdetto (Di martedì 29 dicembre 2020) Un finale di 2020 nel segno delle sorprese al Grande Fratello Vip. I concorrenti sono costretti a salutare uno fra Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Sono loro i 4 'Vipponi' ad essersela giocata al televoto, ma il pubblico ha preso la sua decisione. GF Vip, nuova eliminazione La penultima puntata del Grande Fratello Vip del 2020, prima dello speciale appuntamento a San Silvestro, prosegue a suon di emozioni. Questa sera, infatti, uno dei concorrenti è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. In lizza questa settimana c'erano Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Maria Teresa Ruta è ormai una veterana delle nomination, essendo stata una delle più nominate, se non la più nominata, di questa edizione. Ma ogni volta il pubblico ha voluto ...

