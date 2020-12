Due scosse di terremoto (magnitudo 5.2 e 4.8) colpiscono la Croazia, avvertite anche a Trieste (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Terra continua a tremare, quasi a voler sottolineare il fatto che il 2020 sia un annus horribilis. Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito Zagabria in Croazia alle 6.28 , secondo il Centro Sismologico... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Terra continua a tremare, quasi a voler sottolineare il fatto che il 2020 sia un annus horribilis. Undi5.2 ha colpito Zagabria inalle 6.28 , secondo il Centro Sismologico...

G00DYEARSS : @DFWYBXHOME in teoria è spento perché sopra ci stanno due laghi, peró sotto è ancora attivo infatti a volte ci sono… - siracusa2000 : Due scosse di terremoto sull’Etna. La prima a Ragalna, la seconda alle porte di Bronte - nctmaidslesbz : ? dopo un piccolo attimo di panico, io e la mia famiglia, dopo aver preso le cose più importanti, ci siamo diretti… - elisadalbosco : RT @OpenGDB: Quante minchiate che leggo dai diversamente siculi riguardo il terremoto in Sicilia. L'Etna e la zona di Ragusa hanno due fagl… - mummy53690440 : Terremoto in Sicilia, registrate altre due scosse alle Eolie -