Dopo Filippo Magnini, anche Giorgia Palmas positiva al coronavirus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche Giorgia Palmas ha contratto il Covid-19. Dopo la positività del fidanzato, Filippo Magnini, la showgirl si è sottoposta al tampone e ha scoperto – a poche ore dal Natale – di essere stata contagiata. «Mai come quest'anno abbiamo recuperato il senso di questa festa, che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme», scrive lei in un lungo post su Instagram.

