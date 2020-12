Covid: il dovere di vaccinarsi e quello di fare comunicazione scientifica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appena ne avrò la possibilità, mi sottoporrò al vaccino contro il Covid-19. Credo che sia parte del mio dovere verso me stesso e la comunità per contribuire a ritornare il prima possibile alla normalità che tutti agognamo. Ma della normalità deve fare parte anche la tolleranza nei confronti di chi ha opinioni diverse o quantomeno dei dubbi. La denigrazione degli scettici nei confronti del vaccino è figlia di due concause: da un lato c’è l’esasperazione determinata da quasi un anno di drammatica emergenza sanitaria e sociale, ma dall’altro c’è la polarizzazione delle opinioni, che caratterizza la nostra epoca da ben prima che il Covid-19 arrivasse a funestarla. In questo scenario da scontro tribale, ci si divide su tutto e la scienza non fa eccezione. Ci stiamo dividendo tra follower di questo o quel medico, sposandone ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appena ne avrò la possibilità, mi sottoporrò al vaccino contro il-19. Credo che sia parte del mioverso me stesso e la comunità per contribuire a ritornare il prima possibile alla normalità che tutti agognamo. Ma della normalità deveparte anche la tolleranza nei confronti di chi ha opinioni diverse o quantomeno dei dubbi. La denigrazione degli scettici nei confronti del vaccino è figlia di due concause: da un lato c’è l’esasperazione determinata da quasi un anno di drammatica emergenza sanitaria e sociale, ma dall’altro c’è la polarizzazione delle opinioni, che caratterizza la nostra epoca da ben prima che il-19 arrivasse a funestarla. In questo scenario da scontro tribale, ci si divide su tutto e la scienza non fa eccezione. Ci stiamo dividendo tra follower di questo o quel medico, sposandone ...

fattoquotidiano : IL GIORNO DEL VACCINO L’appello di uno dei medici che riceverà la dose: “Mio dovere farlo, se sono protetto protegg… - valeriafedeli : La mia solidarietà alla troupe di @RaiUno di @storieitaliane aggredita a Ponte Milvio mentre documentava gli assemb… - SeratEnrico : RT @GiancarloDeRisi: Andrea Crisanti furioso con Pfizer e Moderna, le multinazionali del vaccino anti Covid: 'È vostro dovere mettere a dis… - Compagno_Pert : @icksx @latwittipe @Tati_Gaudimonte @TorelliAvv Io non so cosa sia il Covid e cosa sia il vaccino e non ho nessun d… - StampaNovara : Il rettore dell’Università al Maggiore per il vaccino anti-Covid: “Un dovere essere qui. Oggi inizia la fine di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dovere «Un dovere sottoporsi Tutti devono capire che il Covid è pericoloso» Brescia Oggi Modena Hub di terapia intensiva nuovo di zecca e già allagato, Muzzarelli tuona: «Chi ha sbagliato paghi»

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli vuole che sia fatta chiarezza su quanto avvenuto nel nuovo hub di Terapia intensiva del Policlinico di Modena, dove il giorno di Natale la grandine ha provocato infilt ...

I primi quattro vaccinati a Grosseto: «Felici di averlo fatto è stato il miglior regalo»

Due medici, un’infermiera e il direttore del servizio farmaceutico aziendale sono stati estratti a sorte. Nessuna reazione avversa. E tra 21 giorni il richiamo ...

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli vuole che sia fatta chiarezza su quanto avvenuto nel nuovo hub di Terapia intensiva del Policlinico di Modena, dove il giorno di Natale la grandine ha provocato infilt ...Due medici, un’infermiera e il direttore del servizio farmaceutico aziendale sono stati estratti a sorte. Nessuna reazione avversa. E tra 21 giorni il richiamo ...