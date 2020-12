“Bridgerton”: la voce narrante è quella di Julie Andrews (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’attrice è la voce narrante della serie prodotta da Shonda Rhimes “Bridgerton” è la serie Netflix del momento, la prima della casa di produzione di Shonda Rhimes (ideatrice di Grey’s Anatomy), “Shondaland” per la piattaforma. Leggi anche: “Bridgerton” la prima serie della casa di produzone di Shonda Rhimes Lo show, disponibile sul catalogo dal 25 dicembre, per ora sta riscuotendo grande successo. A narrare la storia, ambientata nell’800 e tratta dal romanzo di Julia Quinn è l’attrice Julie Andrews ricordata soprattutto per aver interpretato Mary Poppins. Secondo il Daily Mail solo per aver “prestato” la sua voce, l’attrice guadagnerà la cifra record di 1,5 milione di sterline. La Andrews sarebbe stata affascinata da questo inedito ruolo: il suo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’attrice è ladella serie prodotta da Shonda Rhimes “” è la serie Netflix del momento, la prima della casa di produzione di Shonda Rhimes (ideatrice di Grey’s Anatomy), “Shondaland” per la piattaforma. Leggi anche: “” la prima serie della casa di produzone di Shonda Rhimes Lo show, disponibile sul catalogo dal 25 dicembre, per ora sta riscuotendo grande successo. A narrare la storia, ambientata nell’800 e tratta dal romanzo di Julia Quinn è l’attricericordata soprattutto per aver interpretato Mary Poppins. Secondo il Daily Mail solo per aver “prestato” la sua, l’attrice guadagnerà la cifra record di 1,5 milione di sterline. Lasarebbe stata affascinata da questo inedito ruolo: il suo ...

asbloodflows : La voce narrante mi urta il sistema nervoso #Bridgerton - 2911131 : Di Bridgerton odio la voce narrante :( - b_nadia_ : Ho scoperto ora che la voce originale di Lady Whistledown è quella di Julie Andrews ?? #bridgertonnetflix #Bridgerton - PrincipessaDemo : Amore ?? che bella voce che ha???? Però anche quella del doppiaggio italiano è stupenda ?? #BRIDGERTON - alaurasparsi : La Rai non m'avrà messo in palinsesto Mary Poppins a Natale ma almeno Netflix m'ha dato Mary Poppins come voce narr… -

