Al via la beta privata della MIUI 12.5: si parte da questi smartphone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Xiaomi ha aperto il canale di test per la beta privata alla MIUI 12.5 per gli utenti muniti di 21 dispositivi Xiaomi e Redmi L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Xiaomi ha aperto il canale di test per laalla12.5 per gli utenti muniti di 21 dispositivi Xiaomi e Redmi L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Al via la beta privata della MIUI 12.5: si parte da questi smartphone - gian_d_gian : @wshaper @blankaut al punto che ho avuto a disposizione un bel gruppo inaspettato di beta tester che mi segnalavano… - helenastilinski : @beaxseries mi sta bene il beta ma nella terza stagione divento un coyote e via - iTrustBlog1 : iOS14 BETA 7 | Rapido sguardo alle novità e su come installarla tramite ... - infoitscienza : La beta di HarmonyOS 2.0 arriva via OTA su questi smartphone (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : via beta Fortnite, al via la beta del programma "Riavvia un amico" Sky Tg24 Al via la beta privata della MIUI 12.5: si parte da questi smartphone

Xiaomi ha aperto il canale di test per la beta privata alla MIUI 12.5 per gli utenti muniti di 21 dispositivi Xiaomi e Redmi ...

Huawei rilascia HarmonyOS 2.0 beta su P40 e Mate 30: per tutti nel 2021?

Huawei ha lanciato il nuovo HarmonyOS 2.0 in versione beta per alcuni sviluppatori. L'arrivo per tutti è previsto tra il 2021 e il 2022. Ecco i dettagli.

Xiaomi ha aperto il canale di test per la beta privata alla MIUI 12.5 per gli utenti muniti di 21 dispositivi Xiaomi e Redmi ...Huawei ha lanciato il nuovo HarmonyOS 2.0 in versione beta per alcuni sviluppatori. L'arrivo per tutti è previsto tra il 2021 e il 2022. Ecco i dettagli.