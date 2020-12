Volley, Superlega 2020/2021: altra vittoria per Trento, 3-1 a Modena (Di domenica 27 dicembre 2020) La Leo Shoes Modena esce sconfitta per 1-3 (18-25, 27-29, 25-23, 22-25) contro l’Itas Trentino nel match valido per la quinta giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La formazione di Lorenzetti inizia alla grande e sembra lanciata verso il successo in tre set, ma i Canarini riaprono il match con caparbietà. Nel quarto parziale, gli uomini di Giani lottano punto a punto ma nel finale cedono a Trento, che conquista così l’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CLASSIFICA E RISULTATI DELLA Superlega 2020/2021 CRONACA – Avvio di match equilibrato (5-5) con Trento che guadagna un piccolo margine (7-9) e lo incrementa via via (11-15, ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) La Leo Shoesesce sconfitta per 1-3 (18-25, 27-29, 25-23, 22-25) contro l’Itas Trentino nel match valido per la quinta giornata di ritorno della. La formazione di Lorenzetti inizia alla grande e sembra lanciata verso il successo in tre set, ma i Canarini riaprono il match con caparbietà. Nel quarto parziale, gli uomini di Giani lottano punto a punto ma nel finale cedono a, che conquista così l’ottavaconsecutiva tra campionato e Champions League. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CLASSIFICA E RISULTATI DELLACRONACA – Avvio di match equilibrato (5-5) conche guadagna un piccolo margine (7-9) e lo incrementa via via (11-15, ...

sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: la classifica aggiornata dopo la quinta giornata - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: 16ª RS risultati: nelle due sfide domenicali successo in tre set per la capolista Perugia sul campo del fanalino di co… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: 16ª RS: Trento espugna Modena per 3-1 e fa suo anche il derby dell’A22 di ritorno continuando la risalita verso i pian… - vitasportivait : ?? #Volley | #Superlega ???? Vittoria fondamentale per Trento nel big match contro Modena. La squadra di Lorenzetti… - pilloledivolley : 16ª RS risultati: nelle due sfide domenicali successo in tre set per la capolista Perugia sul campo del fanalino di… -