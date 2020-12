Vax-Day, le fiale con i vaccini anti-Covid distribuite negli ospedali delle Marche. Al via la campagna di prevenzione (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Anche nelle Marche è iniziato il V-day, il giorno dell'avvio della vaccinazione contro il Sars-CoV-2 . Le fiale sono arrivate all'Inrca e da qui distribuite in tutti punti di somministrazione ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Anche nelleè iniziato il V-day, il giorno dell'avvio della vaccinazione contro il Sars-CoV-2 . Lesono arrivate all'Inrca e da quiin tutti punti di somministrazione ...

Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - kospeti : RT @repubblica: Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria Elena Vi… - GuyFawk29400356 : @GiuseppeConteIT Come mai il furgone dei gelati vax day è passato dal Brennero per arrivare a Roma?!? -