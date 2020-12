Vaccino anti Covid | “è efficace” e “non modifica il codice genetico” | così l’Iss smonta fake news e falsi miti punto per punto

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Non vi è alcuna evidenza al momento che la mutazione del virus rilevata nel Regno Unito possa avere effetti sull’efficacia della vaccinazione”. Il farmaco “nonil“. Inoltre, anche dopo “la vaccinazione bisognerà continuare a osservare misure di protezione nei confronti degli altri, come la mascherina”, almeno per un dato periodo. Sono alcune delle precisazione pubblicate dal, che in 8 punti ha deciso direche circolano sul. Con l’inizio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, l’Istituto superiore di sanità ha aggiornato il suo sito creando una sezione ad hoc. All’interno si trovano anche le Faq, simili ai 35 chiarimenti su rischi ed ...

In Italia al momento sono arrivate 9.750 dosi a fronte di un primo carico di 151.125 da ieri in Germania e 19.500 in Francia. In teoria, i sieri dovrebbero ...Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - 'Voltiamo pagina anche in Sicilia. In questa primissima fase saranno vaccinati contro il coronavirus solo 685 ...