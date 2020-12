Vaccine Day, Arcuri: 'Usciremo da questa lunga notte' (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Vaccine Day è partito e i primi operatori sanitari hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha commentato così quello che potrebbe ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) IlDay è partito e i primi operatori sanitari hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Il commissario straordinario per l'emergenza Domenicoha commentato così quello che potrebbe ...

sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - Agenzia_Ansa : L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi il premier ceco #Vaccineday #ANSA - 5stecche : Italia 9750 vaccini,arrivati con le trombe e i tamburi in campo Aeronautica, Esercito e Marina(Operazione Cobra op… - umbriajournal_ : Vaccine day, all’ospedale di Spoleto le prime vaccinazioni anti covid-19 -