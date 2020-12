Serie B 2020/2021, Il Lecce batte in rimonta 2-1 il Vicenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella quindicesima giornata di Serie B 2020/2021, il Lecce supera in rimonta 2-1 il Vicenza e va al sesto posto. Nel primo tempo la rete di Marotta, nella ripresa Mancosu e Rodriguez ribaltano la situazione. Al 90? annullato il pari al Vicenza. I biancorossi vanno vicini all’impresa, ma restano bloccati al tredicesimo posto. Nel primo tempo parte forte il Lecce che per i primi quindici minuti di gioco mette pressione alla difesa vicentina in più occasioni. Al 12? Grandi è chiamato al miracolo sul colpo di testa di Lucioni. Al 15?, però, il Lecce si addormenta e Marotta ne approfitta per portare avanti gli ospiti. Primo gol stagionale per l’attaccante biancorosso che aveva collezionato pochi minuti fino a questo momento. Le trame ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella quindicesima giornata di, ilsupera in2-1 ile va al sesto posto. Nel primo tempo la rete di Marotta, nella ripresa Mancosu e Rodriguez ribaltano la situazione. Al 90? annullato il pari al. I biancorossi vanno vicini all’impresa, ma restano bloccati al tredicesimo posto. Nel primo tempo parte forte ilche per i primi quindici minuti di gioco mette pressione alla difesa vicentina in più occasioni. Al 12? Grandi è chiamato al miracolo sul colpo di testa di Lucioni. Al 15?, però, ilsi addormenta e Marotta ne approfitta per portare avanti gli ospiti. Primo gol stagionale per l’attaccante biancorosso che aveva collezionato pochi minuti fino a questo momento. Le trame ...

