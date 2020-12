Luca Argentero e Cristina Marino, Roberto Alessi affondo durissimo: “Che modi antipatici … fanno i soldi ma poi …” (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristina Marino e Luca Argentero formano una coppia invidiatissima: belli, giovani con una carriera brillante, innamorati e con una bambina appena arrivata. Agli occhi dei loro fans sono l’emblema della felicità che loro stessi mostrano sui social anche se alle condizioni che dicono loro. Infatti, recentemente qualche fotografo li ha sorpresi a passeggio con la loro bambina e li ha fotografati. Entrambi, sui social hanno gridato allo scandalo e hanno detto che sarebbe stato giusto e corretto se fossero stati loro a scegliere, innanzitutto se far fotografare la loro bambina e poi quando. Invece si sono sentiti vittime di un sopruso anche se , come personaggi famosi se lo potevano anche aspettare. E loro, per rivalsa, per far vendere meno i giornali, hanno deciso che sarebbe stato , a quel punto, più corretto mostrare ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 dicembre 2020)formano una coppia invidiatissima: belli, giovani con una carriera brillante, innamorati e con una bambina appena arrivata. Agli occhi dei loro fans sono l’emblema della felicità che loro stessi mostrano sui social anche se alle condizioni che dicono loro. Infatti, recentemente qualche fotografo li ha sorpresi a passeggio con la loro bambina e li ha fotografati. Entrambi, sui social hanno gridato allo scandalo e hanno detto che sarebbe stato giusto e corretto se fossero stati loro a scegliere, innanzitutto se far fotografare la loro bambina e poi quando. Invece si sono sentiti vittime di un sopruso anche se , come personaggi famosi se lo potevano anche aspettare. E loro, per rivalsa, per far vendere meno i giornali, hanno deciso che sarebbe stato , a quel punto, più corretto mostrare ...

VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - repubblica : Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, Luca Argentero farà Yanez [aggiornamento delle 21:44] - Veneziamare : RT @VanityFairIt: Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - CanYamanfan20 : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Quando Luca Argentero ha ricevuto il Tapiro per le foto della figlia in copertina TGCOM Luca Argentero e Cristina Marino, Roberto Alessi affondo durissimo: “Che modi antipatici … fanno i soldi ma poi

Cristina Marino e Luca Argentero formano una coppia invidiatissima: belli, giovani con una carriera brillante, innamorati e con una bambina appena arrivata. Agli occhi dei loro fans sono l’emblema ...

Cenone di San Silvestro: le tavole delle star dei social a cui ispirarsi per festeggiare

La famiglia Argentero ha trascorso il suo primo Natale in tre, Luca, la moglie Cristina e la piccola Nina Speranza. Mamma Cristina Marino ha postato su Instagram la tavola che ha realizzato.

Cristina Marino e Luca Argentero formano una coppia invidiatissima: belli, giovani con una carriera brillante, innamorati e con una bambina appena arrivata. Agli occhi dei loro fans sono l’emblema ...La famiglia Argentero ha trascorso il suo primo Natale in tre, Luca, la moglie Cristina e la piccola Nina Speranza. Mamma Cristina Marino ha postato su Instagram la tavola che ha realizzato.