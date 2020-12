L’Attacco dei Giganti | ultimo atto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020)dei(Shingeki no kyojin) è un manga post-apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato per la prima volta in Giappone sulla rivista Bessatsu Sh?nen Magazine nel settembre del 2009. L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità, vittima di feroci creature antropomorfe e gigantesche, ghiotte di umani, vivono all’interno di città circondate da alte mura difensive. La trama ruotarno a Eren Jaeger, sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arlert, vittime tutte nello stesso istante di un attacco ad opera di dueparticolari, il colossale e il corazzato, i quali radono al suolo la loro città uccidendo la madre di Eren.dei: finale confermato Il vento di fine 2020 ha ...