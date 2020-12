Il nesso di causa nella responsabilità civile (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel campo della responsabilità civile, ogni “sinistro” va esaminato, passato al vaglio, soppesato alla luce dei principi e delle teorie giuridiche in materia di accertamento del nesso di causalità materiale. Ai fini dell’accertamento di tale nesso, la giurisprudenza si rifà alla teoria condizionalistica (della conditio sine qua non) desumibile dagli artt. 40 e 41 del codice penale, secondo la quale un evento è da considerare “causato” da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tale teoria è stata “temperata” da quella della “regolarità causale” onde evitare conseguenze abnormi: e cioè l’addebito di responsabilità risarcitorie, o addirittura penali, in capo a soggetti i quali hanno ... Leggi su leggioggi (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel campo della, ogni “sinistro” va esaminato, passato al vaglio, soppesato alla luce dei principi e delle teorie giuridiche in materia di accertamento deldilità materiale. Ai fini dell’accertamento di tale, la giurisprudenza si rifà alla teoria condizionalistica (della conditio sine qua non) desumibile dagli artt. 40 e 41 del codice penale, secondo la quale un evento è da considerare “to” da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tale teoria è stata “temperata” da quella della “regolaritàle” onde evitare conseguenze abnormi: e cioè l’addebito dirisarcitorie, o addirittura penali, in capo a soggetti i quali hanno ...

