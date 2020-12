Il cimitero di guerra è nel degrado: erba e muschio tra le tombe, uno sfregio ai giovani morti (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Un sito di compostaggio dell'erba tagliata, gradini ricoperti da uno strato di muschio, una panchina in marmo che da mesi attende di essere sistemata. Ecco come si presenta il cimitero di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Un sito di compostaggio dell'tagliata, gradini ricoperti da uno strato di, una panchina in marmo che da mesi attende di essere sistemata. Ecco come si presenta ildi ...

ANCONA - Un sito di compostaggio dell’erba tagliata, gradini ricoperti da uno strato di muschio, una panchina in marmo che da mesi attende di essere sistemata. Ecco come si presenta il ...

LETTURE/ Tregua di Natale 1914: canti, sigari e brandy, quando le bombe si fermarono

L'ultimo lavoro di Antonio Besana è un viaggio nei luoghi della "Tregua di Natale" del 1914, che unì alcuni reparti nemici nella zona di Ypres ...

ANCONA - Un sito di compostaggio dell'erba tagliata, gradini ricoperti da uno strato di muschio, una panchina in marmo che da mesi attende di essere sistemata. Ecco come si presenta il ...