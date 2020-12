Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Ho sposato Flavio Briatore per amore e lo rifarei» (Di domenica 27 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci torna a parlare del Grande Fratello Vip, di cui è stata una Grande protagonista, e del suo rapporto con l?ex marito Flavio Briatore, anche lui involontario primo... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020)torna a parlare delVip, di cui è stata unaprotagonista, e del suo rapporto con l?ex marito, anche lui involontario primo...

trash_italiano : Un #GFVIP infinito: il reality si allunga ancora, ecco per quando è prevista la finale ?? - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - pensierivforme : 1500€ per un aereo per un concorrente del grande fratello vip? Alexa play FOLLIAH by croccantino #GFVIP - estreghetto : @wrckmyplans ha dato così tanto a questo programma, ci ha fatti sbellicare dalle risate, ci ha fatti sorridere, pia… -