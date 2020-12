Globe Soccer Awards 2020 | Bayern Monaco club dell’anno | Real Madrid squadra del secolo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il, vincitore in questodi campionato, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea ha vinto il meritato premio diai, la cui cerimonia è in corso di svolgimento ora a Dubai. Ilè invece stato scelto comedel: ha ricevuto il premio Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni istituzionali ed ex calciatore delspagnolo. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.