FAQ sul vaccino Covid-19 | tutto quello che c’è da sapere

(Di domenica 27 dicembre 2020) In fine ci siamo. Dopo lunghe corse tra case farmaceutiche e laboratori di ricerca ilcontro il-19 è pronto. Ma chi lo riceverà? Quali sono i suoi effetti collaterali? Quali sono le sue caratteristiche? L’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha chiarito tutti i nostri questi in 35 domande e risposte. Caratteristiche del1. Che cos’è e a cosa serve? Il-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è undestinato a prevenire la malattia da coronavirus 2019 (-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARS-CoV-2, il virus responsabile di-19.Ilnon contiene il virus ...