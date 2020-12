Elisabetta Gregoraci si racconta senza filtri | «Briatore? Ecco perché l’ho sposato…»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) «Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me mettendomi a “nudo”.e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo», comincia così l’intervista dia “Libero Quotidiano”. La showgirl ha deciso di lasciare il “GF Vip” per trascorrere le feste di Natale col suo adorato Nathan Falco: «Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio “Grande Fratello”». leggi anche l’articolo —>...