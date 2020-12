De Paul Juventus, il “Corriere”: possibile scambio, sul piatto due bianconeri (Di domenica 27 dicembre 2020) DE Paul Juventus – Il centrocampo bianconero sembra sempre il reparto meno completo della rosa. Nonostante l’innesto di McKennie e Arthur, il reparto centrale della Juventus continua a faticare. Anche se ultime uscite hanno mostrato netti miglioramenti. Paratici vuole regalare a Pirlo un nuovo centrocampista capace di aumentare la qualità in mezzo al campo e tra i tanti nomi per gennaio spunta quello di un vecchio pallino bianconero: Rodrigo De Paul. L’argentino, tanto amico di Dybala, in estate è stato vicinissimo a vestire la maglia della Vecchia Signora. De Paul Juventus, possibile scambio a gennaio La Juventus valuta uno scambio. Stando alle ultime indiscrezione riportate da il “Corriere dello ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020) DE– Il centrocampo bianconero sembra sempre il reparto meno completo della rosa. Nonostante l’innesto di McKennie e Arthur, il reparto centrale dellacontinua a faticare. Anche se ultime uscite hanno mostrato netti miglioramenti. Paratici vuole regalare a Pirlo un nuovo centrocampista capace di aumentare la qualità in mezzo al campo e tra i tanti nomi per gennaio spunta quello di un vecchio pallino bianconero: Rodrigo De. L’argentino, tanto amico di Dybala, in estate è stato vicinissimo a vestire la maglia della Vecchia Signora. Dea gennaio Lavaluta uno. Stando alle ultime indiscrezione riportate da il “dello ...

