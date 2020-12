Babbo Natale era positivo, strage di anziani pazienti in una Rsa del Belgio nei giorni di Natale (Di domenica 27 dicembre 2020) Diciotto persone morte e 121 contagiate dal Covid-19. E’ il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposo nella città belga di Mol, nella provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da Babbo Natale, che si era recato nella struttura per incontrare gli anziani e alzare loro un po’ il morale in vista delle feste. Tre giorni dopo l’uomo si è ammalato ed è risultato positivo al test. Secondo le immagini, poi recuperate dai social dei diretti interessati, in tanti, quel giorno della visita di Babbo Natale, non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale, cosa che avrebbe favorito ulteriormente il contagio. Secondo i media locali, cinque ospiti della casa di riposo sono morti tra ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Diciotto persone morte e 121 contagiate dal Covid-19. E’ il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposo nella città belga di Mol, nella provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da, che si era recato nella struttura per incontrare glie alzare loro un po’ il morale in vista delle feste. Tredopo l’uomo si è ammalato ed è risultatoal test. Secondo le immagini, poi recuperate dai social dei diretti interessati, in tanti, quel giorno della visita di, non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale, cosa che avrebbe favorito ulteriormente il contagio. Secondo i media locali, cinque ospiti della casa di riposo sono morti tra ...

