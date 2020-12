Atterrato a Palermo carico di vaccini | consegnato a Esercito

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) - E'poco prima di mezzanotte all'aeroporto Falcone e Borsellino di, il C27J dell'Aeronautica militare con a bordo le prime 685 dosi del vaccino Pfizer-BionTech contro il Coronavirus destinate alla Sicilia. Il velivolo, partito dalla base militare di Pratica di mare, ha prima fatto scalo a Cagliari per poi dirigersi alla volta di Punta Raisi. Ilè stato preso in consegna dal Reggimento logistico "Brigata Aosta" e, con due furgoni scortati dai carabinieri, trasferito alla Caserma "Scianna". Questa mattina avverrà la consegna all'ospedale Civico per l'avvio ufficiale della campagna di vaccinazione. Alla prima somministrazione - prevista alle 11.30 nel padiglione 24, appositamente attrezzato - saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e ...