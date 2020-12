Arnaboldi fa 33 | ma festeggiano anche Raonic e Simon

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il 27 dicembre è un giorno ottimale per nascere con un certo ascendente tennistico. O almeno così sembra, dato che oggiil compleanno tre tennisti diversissimi, provenienti da tre angoli differenti del globo. Il primo della lista? Il nostro Andreache spegne 33 candeline. il canadese Milosraggiunge la cifra tonda di 30 anni, mentre il francese Gillesne compie 36. Il meglio diAbbiamo visto l’italiano Andreain campo fino a pochi giorni fa nell’ultimo Challenger di stagione in Portogallo, in cui si è fermato ai quarti di finale. Tuttavia, il mancino dal rovescio a una mano è riuscito a raggiungerela finale degli Assoluti di Todi. Si è arreso solo a un grande Lorenzo Sonego, dimostrando che può ...

Ultime Notizie dalla rete : Arnaboldi festeggiano

Metropolitan Magazine Italia

Oggi 27 dicembre compie gli anni il tennista Andrea Arnaboldi, ma non solo. Anche Gilles Simon e Milos Raonic sono nati lo stesso giorno ...Abbiamo raggiunto telefonicamente il milanese Andrea Arnaboldi (n.268 ATP) proprio nel giorno in cui è stato ufficializzato il calendario Challenger per i primi due mesi del 2021, ma come è ormai cons ...