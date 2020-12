Traffico Roma del 26-12-2020 ore 12:30 (Di sabato 26 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico scorrevole sul raccordo e consolari spenta e fino al 15 gennaio le ZTL diurne e notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo resta chiusa al Ostiense via San adautto per un incendio all’altezza di via delle Sette Chiese Per quanto riguarda i trasporti oggi sabato 26 dicembre servizio festivo per metro bus filobus e tram le ultime corse per le metro partiranno alle 23:30 fino al 6 gennaio zona rossa Nazionale nei festivi e prefestivi in questi giorni si è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione è l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale per tutte le notizie su Traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole sul raccordo e consolari spenta e fino al 15 gennaio le ZTL diurne e notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo resta chiusa al Ostiense via San adautto per un incendio all’altezza di via delle Sette Chiese Per quanto riguarda i trasporti oggi sabato 26 dicembre servizio festivo per metro bus filobus e tram le ultime corse per le metro partiranno alle 23:30 fino al 6 gennaio zona rossa Nazionale nei festivi e prefestivi in questi giorni si è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione è l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito ...

ROMA Galleria Giovanni XXIII chiusa al traffico fino al 30 dicembre. ROMA Galleria Giovanni XXIII chiusa al traffico fino al 30 dicembre. A comunicarlo, in una nota, il Campidoglio. L’arteria, dopo la ...

Napoli, Pozzuoli, Casavatore: ricettazione di medicinali ad effetto dopante di provenienza ospedaliera utilizzati illecitamente in gare ippiche su vari ippodromi nazionali. Carabinieri eseguono 4 misu ...

