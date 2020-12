Tentata violenza sessuale a infermiera dell’Ospedale del Mare | la reazione dei sindacati VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deiin merito allaai danni di un’del, sventata dalle guardie giurate. “Le sigle sindacali unitariedelconvergono sulla tesi dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate di aumentare il numero delle guardie in ogni sede onde aumentare i canoni di sicurezza. In tempi non sospetti il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti ex appartenente reparti speciali della Marina Militare e Medaglia d’argento al valore civile scrisse al Ministro dell’ interno e della salute onde aumentare numericamente il numero di guardie giurate a ...