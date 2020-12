Smackdown 25 dicembre 2020, risultati ieri sera: Roman Reigns vs Kevin Owens Rematch, Friday Night Smackdown results (Di sabato 26 dicembre 2020) Smackdown 25 dicembre 2020: tutti i risultati dell'edizione WWE di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 26 dicembre 2020)25: tutti idell'edizione WWE di ...

AngeloLynch97 : RT @ZWRadioShow: ZW RADIO SHOW LIVE! WWE TLC 2020 L’appuntamento è per DOMENICA 20 Dicembre 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed alle 21:… - ___savvy : RT @ZWRadioShow: ZW RADIO SHOW LIVE! WWE TLC 2020 L’appuntamento è per DOMENICA 20 Dicembre 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed alle 21:… - ZWRadioShow : ZW RADIO SHOW LIVE! WWE TLC 2020 L’appuntamento è per DOMENICA 20 Dicembre 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed a… - lolotedu18 : RT @WWE_Ufficiale: A #WWETLC c'è lo SmackDown Women’s Title di @SashaBanksWWE in palio e @CarmellaWWE non vorrà lasciarselo sfuggire! Non… - antoniomurgese : RT @WWE_Ufficiale: A #WWETLC c'è lo SmackDown Women’s Title di @SashaBanksWWE in palio e @CarmellaWWE non vorrà lasciarselo sfuggire! Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Smackdown dicembre Smackdown 25 dicembre 2020, risultati ieri sera: Roman Reigns vs Kevin Owens Rematch, Friday Night Smackdown results Piper Spettacolo Italiano WWE: grandissimi match annunciati per SmackDown

Home; WWE News; wrestling; In questo clima di feste natalizie SmackDown tornerà con una nuova puntata proprio nella notte del 25 dicembre, per un episodio che si preannuncia spet ...

Big E vincerà il WWE Intercontinental Championship a SmackDown

Il prossimo episodio di Friday Night SmackDown andrà in onda il 25 dicembre, il giorno di Natale. Per la puntata sono stati annunciati tre match titolati: Roman Reigns difenderà il WWE Universal Champ ...

Home; WWE News; wrestling; In questo clima di feste natalizie SmackDown tornerà con una nuova puntata proprio nella notte del 25 dicembre, per un episodio che si preannuncia spet ...Il prossimo episodio di Friday Night SmackDown andrà in onda il 25 dicembre, il giorno di Natale. Per la puntata sono stati annunciati tre match titolati: Roman Reigns difenderà il WWE Universal Champ ...