Paura a Roma, fiamme in un appartamento: 8 persone intossicate

Attimi di Paura questa mattina a Roma, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate all'interno di un appartamento. I fatti sono avvenuti intorno alle 5.41 del mattino in via Sant' adautto 13. Le fiamme hanno interessato un'abitazione sita al primo piano e facente parte di una palazzina di 4. I locali sono andati parzialmente distrutti e sono 8 le persone condotte in ospedale dal 118 per aver inalato il fumo. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco: 7/A,11/A, carro autoprotettori, AB/12,capo turno provinciale e funzionario di guardia.

