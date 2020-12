Ostia | morto Adriano Di Filippo | era il gestore del Tibidabo Beach

(Di sabato 26 dicembre 2020) Triste Natale a, dove questa notte èDidello storico stabilimento balneare, sul Lungomare Caio Duilio. L’imprenditore aveva 64 anni, era ricoverato all’ospedale Grassi, nell’unità di terapia intensiva cardiologica: stanotte la sua situazione si è aggravata e, nonostante gli sforzi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli. La redazione si stringe al cordoglio della famiglia. su Il Corriere della Città.

