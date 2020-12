"Mi viene la tristezza". Dalla Marcuzzi una rivelazione dolorosa sulla figlia avuta con Facchinetti (Di sabato 26 dicembre 2020) In collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo anche lei: Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Mediaset nella puntata del 26 dicembre si è collegata Dalla stanza della figlia Mia, avuta con Francesco Facchinetti. “Mi collego da qua perché c'è una buona connessione, però lei adesso è dal papà. Quindi mi viene un po' di tristezza”. E ancora si è lasciata andare a una confessione in merito a queste festività ai tempi del coronavirus: "Sto vivendo il Natale in maniera diversa” - ha ammesso per poi proseguire - “questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E' una cosa che non avremmo mai potuto immaginare”. In compagnia della conduttrice de Le Iene il figlio più grande Tommaso. "Adesso - ha spiegato in riferimento ai due figli - tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) In collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo anche lei: Alessia. La conduttrice di Mediaset nella puntata del 26 dicembre si è collegatastanza dellaMia,con Francesco. “Mi collego da qua perché c'è una buona connessione, però lei adesso è dal papà. Quindi miun po' di”. E ancora si è lasciata andare a una confessione in merito a queste festività ai tempi del coronavirus: "Sto vivendo il Natale in maniera diversa” - ha ammesso per poi proseguire - “questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E' una cosa che non avremmo mai potuto immaginare”. In compagnia della conduttrice de Le Iene il figlio più grande Tommaso. "Adesso - ha spiegato in riferimento ai due figli - tra ...

Un Natale 2020 diverso dagli altri per molti italiani costretti a limitazioni a causa delle restrizioni imposte per combattere il Covid-19.

