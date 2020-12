Lombardia ancora in zona rossa: ecco le regole del fine settimana (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 - Anche nel giorno di Santo Stefano la Lombardia resta in zona rossa, come tutta l'Italia. Il primo dei due mini lockdown previsti nel decreto Natale 2020 è iniziato il 24 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 - Anche nel giorno di Santo Stefano laresta in, come tutta l'Italia. Il primo dei due mini lockdown previsti nel decreto Natale 2020 è iniziato il 24 ...

Sabato e domenica in mini lockdown. Poi si torna alla zona arancione, ma solo per tre giorni Milano, 26 dicembre 2020 - Anche nel giorno di Santo Stefano la Lombardia resta in zona rossa, come tutta l ...

Sotto stretta osservazione saranno dunque l'appennino Tosco-Emiliano dove cadrà ancora un po' di neve fino a quote molto ... le basse temperature favoriranno nevicate fino in pianura tra Lombardia e ...

