LIVE – Reggio Emilia-Cantù 68-78, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 26 dicembre 2020) La 13° giornata di Serie A1 2020/2021 si apre con la sfida del PalaBigi tra Unahotels Reggio Emilia e Acqua S.Bernardo Cantù. I lombardi vanno in cerca di punti in casa degli Emiliani che stanno esprimendo una grande basket nei confini nazionali. Sabato 26 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Cantù 68-78 FINISCE QUI! 68-78 39?- Timeout Cantù! 63-71 37?- Pecchia per il nuovo +10, 61-71 36?- Fallo in attacco di Kennedy, 61-69 35?- Kennedy al limite! 59-66 34?- Johnson brucia Taylor, 57-64 33?- Controlla il rimbalzo Cantù, 55-61 32?- Taylor per il -3, ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) La 13° giornata diA1si apre con la sfida del PalaBigi tra Unahotelse Acqua S.Bernardo. I lombardi vanno in cerca di punti in casa deglini che stanno esprimendo una grande basket nei confini nazionali. Sabato 26 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA68-78 FINISCE QUI! 68-78 39?- Timeout! 63-71 37?- Pecchia per il nuovo +10, 61-71 36?- Fallo in attacco di Kennedy, 61-69 35?- Kennedy al limite! 59-66 34?- Johnson brucia Taylor, 57-64 33?- Controlla il rimbalzo, 55-61 32?- Taylor per il -3, ...

Volleyball_it : A2 Credem Banca: Ore 18 live streaming Conad Reggio Emilia – Agnelli Tipiesse Bergamo - LucaBardiani : RT @paolobelliswing: ?? #capodanno in #diretta @trc_tv #emiliaromagna e dalle mie pagine social ?? #paolobelli @paolobelli_official #musica #… - ColorsSounds : RT @paolobelliswing: ?? #capodanno in #diretta @trc_tv #emiliaromagna e dalle mie pagine social ?? #paolobelli @paolobelli_official #musica #… - paolobelliswing : ?? #capodanno in #diretta @trc_tv #emiliaromagna e dalle mie pagine social ?? #paolobelli @paolobelli_official… - LiveCalabria : Il racconto di Natale / Pasquale Amato, storico di Reggio Calabria -