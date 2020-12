Gli effetti del lockdown su bimbi e adolescenti: in aumento sintomi ossessivo-compulsivi (Di sabato 26 dicembre 2020) Una ricerca dell’Irccs Fondazione Stella Maris e dei medici dell’Università di Pisa certifica gli effetti che il lockdown della scorsa primavera ha avuto su bimbi e adolescenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Una ricerca dell’Irccs Fondazione Stella Maris e dei medici dell’Università di Pisa certifica gliche ildella scorsa primavera ha avuto su. L'articolo .

SergioCosta_min : È una buona notizia quella che giunge in queste ore: #ChicoForti tornerà in Italia. Questi sono gli effetti di un l… - fattoquotidiano : NEGLI OSPEDALI Obiettori di coscienza in alcune regioni: L’Anaao: “Temono gli effetti collaterali” [di Natascia Ron… - GabrieleMuccino : Non ignorate questo appello! @sbonaccini, le controindicazioni e gli effetti collaterali degli allevamenti intensiv… - GermanoMartelli : @massimcoppola Stento a credere che una persona arguta come te possa ritenere buona l'idea di vaccinare obbligatori… - rik_musmeci : @rei_eien8 @gloquenzi Io la uso spesso (anche negli anni scorsi) frequento cantieri molto polverosi e reparti verni… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Gli effetti del lockdown sui bambini con problemi neuropsichiatrici: ricerca di Stella Maris su 'Brain Science' gonews Gli effetti del lockdown sui bambini con problemi neuropsichiatrici: ricerca di Stella Maris su 'Brain Science'

L’improvvisa sospensione delle attività cliniche routinarie non urgenti imposta nel marzo scorso, ha creato di fatto l’opportunità di dirigere le energie degli specializzandi nello studiare gli ...

L’antidoto al Covid? E’ la liquirizia. Parola del presidente del Turkmenistan

Mentre gli scienziati di tutto il mondo partecipano a una vera corsa contro il tempo per trovare una terapia per curare gli effetti del coronavirus (dopo quella per il vaccino), c’è chi ha già la solu ...

L’improvvisa sospensione delle attività cliniche routinarie non urgenti imposta nel marzo scorso, ha creato di fatto l’opportunità di dirigere le energie degli specializzandi nello studiare gli ...Mentre gli scienziati di tutto il mondo partecipano a una vera corsa contro il tempo per trovare una terapia per curare gli effetti del coronavirus (dopo quella per il vaccino), c’è chi ha già la solu ...