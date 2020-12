F1 | i tifosi scelgono la gara più bella | il verdetto a sorpresa con la Rossa protagonista

(Di sabato 26 dicembre 2020) La stagione della Formula Uno è stata a senso unico. Troppo netto il dominio della Mercedes che si è laureata campione del mondo sia per quanto riguarda i costruttori sia col proprio pilota di punta Lewis Hamilton. E c'è proprio l'inglesedelpiù importante: quello dellapiùscelta dai.Il sondaggio promosso da Formula 1 chiedeva agli appassionati di votare la corsa migliore dell'anno che, manco a dirlo, ha visto il sette volte iridato. A vincere, infatti, è stata la corsa in Turchia, caratterizzata dal diluvio a Istanbul Park. Nell'occasione, oltre alla vittoria di Hamilton, anche il roccambolesco podio di Vettel che aveva beffato il compagno Leclerc. Al secondo posto era arrivato Perez. Il GP di Turchia si è imposto col 33% delle ...

