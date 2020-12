Ti ricordi… L’ultima volta del Milan primo in classifica a dicembre? Anche allora c’era Ibra, l’unico per il quale il tempo non passa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Da Ibra a Ibra. Sì: c’era lo svedese nel 2011, unico e solo superstite di quella rosa rossonera che il 17 dicembre 2011 batteva il Siena, con gol di Nocerino e appunto, Ibra, garantendosi l’ultimo Natale in cima alla classifica. Ultimo primo di quello attuale. Era il Milan di Massimiliano Allegri, campione d’Italia in carica, e desideroso di bissare il successo dell’anno prima. Le difficoltà della gestione Berlusconi erano già importanti e dunque non c’era stata una campagna acquisti faraonica per Max e per tenere a distanza le altre squadre. Certo la rosa era stata puntellata con elementi importanti: Philippe Mexes, svincolato, Alberto Aquilani di rientro dal Liverpool, Stephan El Sharaawy e Antonio Nocerino. Era andato via Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Da. Sì:lo svedese nel 2011, unico e solo superstite di quella rosa rossonera che il 172011 batteva il Siena, con gol di Nocerino e appunto,, garantendosi l’ultimo Natale in cima alla. Ultimodi quello attuale. Era ildi Massimiliano Allegri, campione d’Italia in carica, e desideroso di bissare il successo dell’anno prima. Le difficoltà della gestione Berlusconi erano già importanti e dunque nonstata una campagna acquisti faraonica per Max e per tenere a distanza le altre squadre. Certo la rosa era stata puntellata con elementi importanti: Philippe Mexes, svincolato, Alberto Aquilani di rientro dal Liverpool, Stephan El Sharaawy e Antonio Nocerino. Era andato via Andrea ...

