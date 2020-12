Rissa a Ercolano, il sindaco Bonajuto: Una vergogna, 4 idioti rovinano il Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) “E’ una vergogna, quattro idioti hanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che e’ accaduto non puo’ rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalita’ e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”. Cosi’ il sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto, commentando quanto accaduto ieri sera nella sua citta’ nella quale e’ avvenuta una maxiRissa in pieno centro. “Quelle scene sono l’immagine piu’ lontana da quelle che vorremmo rappresentasse Ercolano – prosegue il primo cittadino – In una citta’ che si lascia alle spalle un passato di malavita organizzata, non possiamo consentire a dei criminali di rovinare l’immagine della nostra ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) “E’ una, quattrohanno rovinato la magia del. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che e’ accaduto non puo’ rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalita’ e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”. Cosi’ ildi(Napoli), Ciro Buonajuto, commentando quanto accaduto ieri sera nella sua citta’ nella quale e’ avvenuta una maxiin pieno centro. “Quelle scene sono l’immagine piu’ lontana da quelle che vorremmo rappresentasse– prosegue il primo cittadino – In una citta’ che si lascia alle spalle un passato di malavita organizzata, non possiamo consentire a dei criminali di rovinare l’immagine della nostra ...

Corriere : Ercolano, maxi rissa in piazza: calci, pugni e lanci di bottiglie - SkyTG24 : Ercolano, rissa tra ragazzi: scatta indignazione social - Adnkronos : #Napoli lockdown, maxi #rissa di #Natale a Ercolano: il video virale - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Una maxi rissa in strada a #Ercolano, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la s… - j_7ragon : RT @ultimenotizie: Una maxi rissa in strada a #Ercolano, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la s… -