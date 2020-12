Milan | i possibili colpi per gennaio

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Chiuso il 2020 con i fiocchi grazie al primato in classifica, ilnon si accontenta ed è pronto a rinforzare la rosa per dare l’assalto definitivo allo scudetto. Scopriamo tutti iacquisti per. Quali saranno i prossimi acquisti? In cima alla lista delle preferenze rossonere per il reparto arretrato c’è il difensore Simakan, classe’ 2000, in forza allo Strasburgo. L’accordo con il giocatore pare esista già(quadriennale da due milioni di euro a stagione), manca quello con il club transalpino che chiede almeno 20 milioni a fronte dei 15 offerti dai vertici rossoneri. La trattativa si preannuncia ostica, ma dalle parti diello filtra ottimismo. Anche il centrocampo verrà puntellato. Le contemporanee assenze di Bennacer e Kessie nel match contro la Lazio hanno evidenziato la necessità di ...

Un prestito che aprirebbe ad una possibile opzione del Milan nei confronti di Carlos Augusto, che per talento e carta di identità vestirebbe alla perfezione i panni del vice-Theo Hernandez. Il portale ...during the pre-season friendly match between AC Milan and Monza at Stadio Giuseppe Meazza on September 5, 2020 in Milan, Italy. Chiuso il 2020 con i fiocchi grazie al primato in classifica, il Milan ...